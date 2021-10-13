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Manisa'da otomobilin tıra arkadan çarptığı anlar kamerada

İHA
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Giriş: 13.10.2021 12:50
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki otomobil, Saruhanlı-Akhisar karayolu Koyuncu Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bir akaryakıt istasyonu yanına park halinde bulunan B.İ. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. ile R.T yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akhisar-Saruhanlı karayolu üzerinde B.İ. idaresindeki tır, yolun sağ tarafına yanaştığı esnada, M.T. yönetimindeki otomobilin kayarak park halindeki tıra arkadan çarptığı görülüyor.
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