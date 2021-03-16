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Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 ölü

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Giriş: 16.03.2021 09:14
Güncelleme:16.03.2021 09:17
Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AKG 484 plakalı kamyon, Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı yakınında çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü İçke ile Tayfun İndirik ve İlhan Merdin olay yerinde yaşamını yitirdi, Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uğur Kurşuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. 4 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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