09 Haziran 2022, Perşembe
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Manisa'da orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahalelere sürüyor
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dumanları gören etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.