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Manisa'da orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahalelere sürüyor

İHA
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Giriş: 09.06.2022 17:43
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki ormanlık alanda, daha tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dumanları gören etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
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