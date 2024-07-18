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Manisa'da orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

Manisa'da orman yangını! A Haber yangın bölgesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 16:27
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler tahliye edilen evlerin bir bölümüne sıçradı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe yangın bölgesinden son durumu aktardı.
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