21 Ağustos 2022, Pazar
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Manisa'da orman yangını
Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.