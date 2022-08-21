21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa'da orman yangını

Manisa'da orman yangını

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2022 19:56
Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale ediyor.
Manisa’da orman yangını
Manisa'da orman yangını
Son 21 yılda eğitimde neler değişti?
Son 21 yılda eğitimde neler değişti?
Bir görme engellinin her günü bir anı
"Bir görme engellinin her günü bir anı"
Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!
Mike Tyson yumruğu: 3 kişi yere serdi!
Şehit Bekçi Oltan Koca’ya veda...
Şehit Bekçi Oltan Koca'ya veda...
Kaza Şehidine veda...
Kaza Şehidine veda...
Tır ve kamyonların freni neden patlar?
Tır ve kamyonların freni neden patlar?
6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi
6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi
Site aidatları için düzenleme olabilir mi?
Site aidatları için düzenleme olabilir mi?
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı!
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı!
Gaziantep’te kaza: 15 ölü
Gaziantep'te kaza: 15 ölü
Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Daha Fazla Video Göster