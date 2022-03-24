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Manisa’da mahkemeden skandal karar! Eşinin boğazını falçatayla kesen adama ‘iyi hal’ indirimi

DHA
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Giriş: 24.03.2022 14:15
Manisa'da 32 yaşındaki Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen 31 yaşındaki karısı Esra Oymak'ı evlatlarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladı. Dehşete düşüren olayın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Mikail Oymak'a 'iyi hal' indirimi uygulanması isyan ettirdi.
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