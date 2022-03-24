24 Mart 2022, Perşembe
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Manisa’da mahkemeden skandal karar! Eşinin boğazını falçatayla kesen adama ‘iyi hal’ indirimi
Manisa'da 32 yaşındaki Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen 31 yaşındaki karısı Esra Oymak'ı evlatlarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladı. Dehşete düşüren olayın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Mikail Oymak'a 'iyi hal' indirimi uygulanması isyan ettirdi.