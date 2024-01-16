16 Ocak 2024, Salı
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Manisa'da köprü yıkıldı dere yataklarında heyelan oldu
Manisa'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle derelerin debisi artarken, Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.