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Manisa'da köprü yıkıldı dere yataklarında heyelan oldu

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Giriş: 16.01.2024 15:23
Güncelleme:16.01.2024 15:24
Manisa'da etkili olan sağanak yağışın etkisiyle derelerin debisi artarken, Sarma Çayı üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı.
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