10 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Manisa'da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu
Geçtiğimiz sene mayıs ayında Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesinde sulama için açılan sondaj kuyusundan yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli olduğu tespit edilen petrol çıkmıştı. Yine Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde kazılan başka bir kuyuda da petrole rastlandı.