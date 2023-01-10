Manisa'da kazılan her kuyudan petrol fışkırıyor! 208 metrede bulundu

Geçtiğimiz sene mayıs ayında Mustafa Yüksel'e ait zeytin bahçesinde sulama için açılan sondaj kuyusundan yüzde 94'ünün su, yüzde 6'sının ise çok kaliteli olduğu tespit edilen petrol çıkmıştı. Yine Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde kazılan başka bir kuyuda da petrole rastlandı.