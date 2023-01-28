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Manisa'da kar yağışı etkili oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 13:08
Manisa'da etkisini gösteren kar yağışı Spil Dağını beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. A Haber muhabiri Tayfun Er bölgedeki son durumu aktardı.
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