09 Mart 2022, Çarşamba
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Manisa'da feci kaza! Çarpışmanın şiddetiyle yola fırladı: 6 yaralı
Manisa’nın Kula ilçesinde kıyafet yüklü otomobil ile transitin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Öte yandan, çarpışmanın şiddetiyle transitten kopan motor aksamı, çarpışma noktasından kavşak içine kadar fırladı. Görenlerin şaşkına çeviren görüntü, kazanın şiddetini de gözler önüne serdi.