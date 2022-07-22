Manisa'da faciaya ramak kaldı! Kazadan sonra koşarak kaçtılar

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 otomobil ve 1 otobüsün karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza yeri adeta savaş alanına dönerken, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre kapalı kaldı. Kazaya karışan bir otomobilin sürücüsü ve yolcuları, kazanın hemen ardından koşarak kaçtı.