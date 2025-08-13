13 Ağustos 2025, Çarşamba

Manisa’da fabrikada kimyasal zehirlenmesi: 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 21:04
Olay Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ısı ürünleri kaplaması yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimyasal karışımı sırasında çıkan buhardan etkilenen 3 kişi fenalaşınca durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip ile çok sayıda ambulans ile polis ve AFAD sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
