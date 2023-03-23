Manisa'da eski eşini pompalı tüfekle katleden cani kocadan kan donduran savunma: Onu hala çok seviyorum

Manisa'da yaşayan Hülya Alkan geçen yıl eski eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle katledildi. Olayın ardınadan cesedin başında kendi çenesine tüfeği dayayarak intihara teşebbüs eden cani eşin mahkemedeki savunması kan dondurdu. Öldürdüğü eski eşinin kendisini tahrik ettiğini iddia eden Ali Alkan, “Hülya daha önce de beni ve 3 çocuğumuz terk etti, başka biriyle kaçtı. Bunu alışkanlık haline getirdi. Onu pansiyondan alıp geldim. Ben onu affettim, onu çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Ama ona yaranamadım” dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...