23 Mart 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Manisa'da eski eşini pompalı tüfekle katleden cani kocadan kan donduran savunma: Onu hala çok seviyorum
Manisa'da yaşayan Hülya Alkan geçen yıl eski eşi tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle katledildi. Olayın ardınadan cesedin başında kendi çenesine tüfeği dayayarak intihara teşebbüs eden cani eşin mahkemedeki savunması kan dondurdu. Öldürdüğü eski eşinin kendisini tahrik ettiğini iddia eden Ali Alkan, “Hülya daha önce de beni ve 3 çocuğumuz terk etti, başka biriyle kaçtı. Bunu alışkanlık haline getirdi. Onu pansiyondan alıp geldim. Ben onu affettim, onu çok seviyordum, hala da çok seviyorum. Ama ona yaranamadım” dedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...