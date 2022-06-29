Manisa’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

Manisa’da bir adam boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan anne oğul hayatını kaybetti. Cani adam olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Öte yandan katil Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan eşi Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.