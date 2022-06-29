29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

Manisa’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2022 10:10
Manisa’da bir adam boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan anne oğul hayatını kaybetti. Cani adam olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Öte yandan katil Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan eşi Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Bunun adı vahşet! Eşini ve oğlunu...
Bunun adı vahşet! Eşini ve oğlunu...
Adana’da dehşet anları!
Adana'da dehşet anları!
Komaya Galatasaraylı Girdi Fenerbahçeli Çıktı
Komaya Galatasaraylı Girdi Fenerbahçeli Çıktı
Şanlıurfa’da doktora darp kamerada!
Şanlıurfa’da doktora darp kamerada!
Kimyasal madde paniği!
Kimyasal madde paniği!
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon!
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon!
Doğanın ortasında halı saha yaptılar!
Doğanın ortasında halı saha yaptılar!
Gram için alım fırsatı...
Gram için alım fırsatı...
İstanbul Tuzla’da şüpheli olay! Ölü bulundu
İstanbul Tuzla'da şüpheli olay! Ölü bulundu
Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
Kum dolu çuvalın içinden ceset çıktı
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları
Daha Fazla Video Göster