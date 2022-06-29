29 Haziran 2022, Çarşamba
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Manisa’da dehşete düşüren olay! Boşanma aşamasındaki eşi ile oğlunu öldürdü
Manisa’da bir adam boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan anne oğul hayatını kaybetti. Cani adam olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Öte yandan katil Hüseyin Yurtseven'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan eşi Ummuhan Yurtseven'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.