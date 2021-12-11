Manisa'da böyle vicdansızlık görülmedi: Yavru köpekleri çöp gibi bırakıp kaçtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yeni doğmuş 5 yavru köpeği bir çuvalın içinde çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Alaşehir Belediyesi 5 yavru köpeği alarak bakımlarını yaparken bir hayvanseverin 5 yavru köpeği de sahiplendiği açıklandı.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde 10 Aralık Cuma günü saat 16.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, yeni dünyaya gelmiş 5 yavru köpeği çuval içinde, çöp konteynırının yanına bırakarak, olay yerinden uzaklaştı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda traktör römorkunun arkasındaki çuval içindeki çöpleri çöp konteynerine boşaltan bir kişinin iki çuvalı kontrol ettikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı görülüyor. Çöplerini attıktan sonra yavru köpeklerin bulunduğu çuvalı yeniden kontrol eden adam traktörüne binerek olay yerinden uzaklaştı.Çöp konteynerinin bulunduğu alanda iş yeri olan Mehmet Keklik isimli vatandaş hava almak için dışarı çıktığı sırada etraftan gelen yavru köpek seslerinin çuval içinden geldiğini fark edince cep telefonundan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ulaşarak durumu anlattı. Başkan Öküzcüoğlu hemen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine durumu haber vererek yavru köpeklerin bulundukları yerden alınması sağladı. Çuval içinden çıkarılan 5 yavru köpek Haybulans ile Alaşehir Belediyesi Hayvan bakım evine götürüldü. Ekipler, yavru köpekleri muayene ederek, karınlarını doyurdu. Yavruların sahipsiz olduğunu öğrenen bir hayvansever, yavruların hepsini sahiplenerek, bakmak için aldı.