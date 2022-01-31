31 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa’da bir kadın tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı

Manisa’da bir kadın tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2022 16:12
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, müşteri gibi girdiği mağazadaki tencereyi şalvarının içine gizleyerek çalan kadın, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 7 Eylül Yolu'ndaki mağazada meydana geldi. Mağaza görevlileri, teşhir amacıyla sergiledikleri tencerelerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, kimliği belirsiz kadının, etrafı kontrol ettikten sonra tencereyi şalvarının içine gizleyip, dışarı çıkarak, çaldığı belirlendi.

Mağaza sahibi Önder Solhan (42), "15 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Son günlerde bu tür hırsızlıklar artmaya başladı. Son yaşanan olayda bir kadın, mağazamızın bir köşesinde kimsenin olmadığı bir zamanda, aldığı tencereyi kameraların kendisini çektiğinden habersiz, şalvarının içine koyarak götürüyor. Normalde bu takım olarak satılan bir ürün. Biz daha sonradan bu takımı kim, nasıl sattı, derken durumu fark ettik. Kendisinden şikayetçi değilim. Görüntülerle kendisini sosyal medyada ifşa ettik, ona buna yeter. Eğer ihtiyacı olan varsa bizden istesin verelim ancak lütfen hırsızlık yapmasınlar" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Minibüs içinde bıçaklı kavga! Ölü var
Minibüs içinde bıçaklı kavga! Ölü var
Yol çalışması neden tamamlanamadı?
Yol çalışması neden tamamlanamadı?
Hastane önünde kriz
Hastane önünde kriz
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı
Tencereyi şalvarına gizleyerek çaldı
Boşandığı kocasına nafaka ödeyecek!
Boşandığı kocasına nafaka ödeyecek!
İstanbul trafiğinin nedeni ne?
İstanbul trafiğinin nedeni ne?
Tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada
Tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada
Helallik mesajı tazminattan etti
Helallik mesajı tazminattan etti
Sır ölümde flaş görüntü
Sır ölümde flaş görüntü
Hatay’da ilginç tuzlama
Hatay'da ilginç tuzlama
Muhabbet kuşundan ’Mehter Marşı’ performansı
Muhabbet kuşundan 'Mehter Marşı' performansı
Daha Fazla Video Göster