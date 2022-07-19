Manisa’da azmin ve başarının örneği oldu! Babası izin vermeyince gizlice okudu Paris’te doktorasını yaptı

Manisa'da kırsal bir mahallede dünyaya gelen Sultan Çetinkaya Tahtacı, okuma azmi ve başarısıyla örnek oldu. Babasının tüm engellemelerine rağmen gizlice ortaokul ve liseyi bitirdi. Üniversite ve yüksek lisans eğitiminin ardından da Fransa'da doktorasını yaptı. Şimdi Paris'te yaşayan Tahtacı, başkalarına da umut olmak için hayat hikayesini anlattığı kitabını çıkarmaya hazırlanıyor.