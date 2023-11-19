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Manisa'da anne ile kızı, asansörde ölü bulundu

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Giriş: 19.11.2023 17:55
Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. 14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Cenazelerin yarın Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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