18 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...

Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2021 13:50
Güncelleme:18.05.2021 13:51
Manisa'da bir tarlada ölü bulunan 4 genç hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Kırıldığı için ailelere teslim edilemeyen telefonların daha sonra sağlam olarak ailelere verildiği öğrenildi. Serkan Zangal'ın olay gecesi 03.53'te Volkan isimli kişiye gönderdiği mesajda 'Bu kadar katılır mı sigaraya?' diye yazdığı belirtildi.
Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...
Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi!
Annesi öldürdü! İfadesi şok etti
Annesi öldürdü! İfadesi şok etti
İşte yerli aşının üretileceği tesis
İşte yerli aşının üretileceği tesis
Giresun Adası'nda ne var | Toprağın altındaki hazine gün yüzüne çıkarıldı!
Giresun Adası'nda ne var | Toprağın altındaki hazine gün yüzüne çıkarıldı!
Ağır hasta sayısında azalma yüzde 22.5 düzeyinde gerçekleşti
Ağır hasta sayısında azalma yüzde 22.5 düzeyinde gerçekleşti
Gebze'de korkutan gece! 5 katlı bina tahliye edildi
Gebze'de korkutan gece! 5 katlı bina tahliye edildi
Alibeyköy Barajı'nda büyük tehlike!
Alibeyköy Barajı'nda büyük tehlike!
Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı
Dünya basını onu konuşuyor! Bilim insanları açıklama yapamadı
Sadece Amanoslar'da yaşıyor! O ilimizde görüldü
Sadece Amanoslar'da yaşıyor! O ilimizde görüldü
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Bir nebze de olsa içimize su serpildi
"Bir nebze de olsa içimize su serpildi"
Daha Fazla Video Göster