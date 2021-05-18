Manisa'da 4 genç ölü bulundu! Sevgilisine attığı mesaj...

Manisa'da bir tarlada ölü bulunan 4 genç hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Kırıldığı için ailelere teslim edilemeyen telefonların daha sonra sağlam olarak ailelere verildiği öğrenildi. Serkan Zangal'ın olay gecesi 03.53'te Volkan isimli kişiye gönderdiği mesajda 'Bu kadar katılır mı sigaraya?' diye yazdığı belirtildi.