Manisa’da 291 anıt ağaç restorasyona alındı! A Haber o anları ekrana taşıdı

Manisa'nın çeşitli bölgelerinde bulunan 291 anıt ağaç restore ediliyor. Yaşları 100 ila 200 arasında değişen doğu çınarı, zeytin ve servi gibi farklı türlerdeki anıt ağaçların bakımı yapılıyor. Peki ağaçların bakımı nasıl yapılıyor? Detayları Manisa'da bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Manisa Çevre İl Müdür Yardımcısı Öztürk Gürka anlattı.

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