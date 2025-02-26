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Manisa UMKE’den medikal kurtarma tatbikatı!

Manisa UMKE’den medikal kurtarma tatbikatı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 21:46
Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2025 kapsamında, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kısıtlı alanlarda medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, göçük altında kalan bir yaralının sağlık ekipleri tarafından kurtarılması uygulamalı olarak gösterildi.
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Manisa UMKE’den medikal kurtarma tatbikatı!
Manisa UMKE’den medikal kurtarma tatbikatı!
Manisa UMKE’den medikal kurtarma tatbikatı!
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