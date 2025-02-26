Manisa UMKE’den medikal kurtarma tatbikatı!

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı 2025 kapsamında, Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından kısıtlı alanlarda medikal kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, göçük altında kalan bir yaralının sağlık ekipleri tarafından kurtarılması uygulamalı olarak gösterildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN