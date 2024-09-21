21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Manisa taban simidinin özel yapımı A Haber’de

Manisa taban simidinin özel yapımı A Haber’de

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2024 12:12
Simit neredeyse herkesin sıklıkla tükettiği atıştırmalıklarımızdan biri. Beğenilerek tüketilen simit en önemli öğün arası lezzetlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. Kıvamı, kokusu ve tadıyla sadece damağımızda hoş bir lezzet değil ruhumuzda da nostaljik duygular uyandırıyor. Şimdi simidin hikayesi geliyor ekrana.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üreticilerin hasat mesaisi!
Üreticilerin hasat mesaisi!
Diz kireçlenmesinin sebepleri!
Diz kireçlenmesinin sebepleri!
Dekoratif diş teli çılğınlığı!
Dekoratif diş teli çılğınlığı!
Vazgeçilmez lezzet simit!
Vazgeçilmez lezzet simit!
Gezi teknesi alev alev yandı
Gezi teknesi alev alev yandı
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü
Otomobil sulama kanalına düştü: 3 ölü
Metin Arolat’ın son anları kamerada!
Metin Arolat’ın son anları kamerada!
Marmaris’te yanan alanlar yeşeriyor
Marmaris’te yanan alanlar yeşeriyor
son anlarını Demet Sağıroğlu anlattı
son anlarını Demet Sağıroğlu anlattı
Sanatçı Metin Arolat hayatını kaybetti
Sanatçı Metin Arolat hayatını kaybetti
A Haber selin vurduğu bölgede
A Haber selin vurduğu bölgede
Yol kavgası! Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Yol kavgası! Baba, oğul ve gelin öldürüldü
Daha Fazla Video Göster