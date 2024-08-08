08 Ağustos 2024, Perşembe
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Manisa Spil Dağında korkutan yangın
Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan yangın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.