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Manisa Spil Dağında korkutan yangın

Manisa Spil Dağında korkutan yangın

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 14:06
Manisa’nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan yangın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden söndürüldü.
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