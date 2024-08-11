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Manisa Salihli'de orman yangını

Manisa Salihli'de orman yangını

AA
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Giriş: 11.08.2024 12:12
Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam etti.
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