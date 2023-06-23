Manisa OSB'de yangın! Alevlerle mücadelede 16. saat

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 16 saattir devam ediyor. Zaman zaman patlama yaşanan tesisten yükselen siyah duman, şehir merkezinden ve İzmir'den de görüldü. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alındı. Bölge halkına uyarı yapıldı ve dumandan etkilenmemek için camları kapatma çağrısı yapıldı.

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