Manisa depreminin şifreleri! 5,4'lük deprem neden çok güçlü hissedildi?

Manisa depremi çok büyük değildi belki ama korkusu büyük oldu. Üstelik yalnız Manisalılar değil, İstanbul dahil pek çok şehirde yaşayanlar aynı korkuyu yaşadı. Uzmanlar bunun nedenini derinlik ve zemin yapısına bağladı. Depremin ardından bir konu daha merak edildi. O da meydana gelen sarsıntının bir "yavaş deprem" olup olmadığı. Peki "yavaş deprem" ne demek ve bunu düşündüren ne? Merak edilen tüm bu soruların cevabını Profesör Şükrü Ersoy verdi...