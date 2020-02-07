07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.02.2020

Manisa Akhisar'da korkutan deprem! |Video

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Son dakika: Manisada korkutan deprem! Son depremler... SON DAKİKA: MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Manisa'da korkutan deprem
Manisa'da korkutan deprem
Müge Anlı'da aranan İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı
Müge Anlı'da aranan İhsan Çapar ve sahte şeyh gözaltına alındı
Erzurum'da alevli gece
Erzurum'da alevli gece
Afyonkarahisar'daki feci tren kazası kamerada
Afyonkarahisar'daki feci tren kazası kamerada
Ankara'da baba dehşeti! Erkek arkadaşı olduğunu öğrenince...
Ankara'da baba dehşeti! Erkek arkadaşı olduğunu öğrenince...
İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'a kar yağacak mı? İşte yanıtı
İstanbul'a kar yağacak mı? İşte yanıtı
Deprem sonrası vatandaşları ürküten görüntü
Deprem sonrası vatandaşları ürküten görüntü
Eşyaların altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Eşyaların altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldu
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Avcılar'da yolda korkutan çatlaklar! 2 şerit trafiğe kapatıldı
110 kilometre hızla esen rüzgar minareleri salladı
110 kilometre hızla esen rüzgar minareleri salladı
Gece kartallarından uyuşturucu satıcılarına darbe
Gece kartallarından uyuşturucu satıcılarına darbe
Daha Fazla Video Göster