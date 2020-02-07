Manisa Akhisar'da korkutan deprem! |Video

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Detaylar A Haber ekranlarında...