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07.02.2020
Manisa Akhisar'da korkutan deprem! |Video
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 09.31'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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