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Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı, kalp krizi geçirdi! O anlar kameralarda

Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı, kalp krizi geçirdi! O anlar kameralarda

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 01:02
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde gerçekleşen olayda mangaldan çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi(TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
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Mangaldan çıkan ateş üzerine sıçradı, kalp krizi geçirdi!
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