Mangal kömürü yüklü tır alev alev yandı

Giriş: 14.08.2025 00:48
Olay, saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan 24 AR 480 plakalı tırın dorsesinde yüklü kömürler, henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Dorseden yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
