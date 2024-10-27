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Mangal keyfi kabusa döndü! 4 binanın çatısı alev alev yandı

Mangal keyfi kabusa döndü! 4 binanın çatısı alev alev yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 08:58
Güncelleme:27.10.2024 09:08
İstanbul Küçükçekmece'de bir apartmanın çatı katında söndürülmeden bırakılan mangal yangına yol açtı. Çatı alev alev yandı.
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