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Mangal keyfi 400 bin liraya patladı! Elleriyle altınları hırsıza götürdüler

Mangal keyfi 400 bin liraya patladı! Elleriyle altınları hırsıza götürdüler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 10:59
İstanbul'dan Adana'ya giden anne kızın, evlerinde çalınır korkusuyla yanlarına aldıkları 400 bin liralık altın; Adana'da mangal yaptıkları sırada araçtan çalındı. Bölgede güvenlik kamerası olmadığı öğrenilirken, mağdur ailenin mangal keyfi 400 bin liraya patladı.
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