Mangal keyfi 400 bin liraya patladı! Elleriyle altınları hırsıza götürdüler

İstanbul'dan Adana'ya giden anne kızın, evlerinde çalınır korkusuyla yanlarına aldıkları 400 bin liralık altın; Adana'da mangal yaptıkları sırada araçtan çalındı. Bölgede güvenlik kamerası olmadığı öğrenilirken, mağdur ailenin mangal keyfi 400 bin liraya patladı.