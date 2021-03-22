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Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna

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Giriş: 22.03.2021 17:08
Güncelleme:22.03.2021 17:24
Tuğba Nur Uzun küçük yaşta manavda çalışan bir kız çocuğuydu. Tek amacı ailesine faydalı bir evlat olmaktı. Alışveriş için manava giden bir milli takım boks antrenörü küçük Tuğba'yı meyve kasalarını taşırken fark etti. Ona boks yapmayı teklif etti. Ve Tuğba'nın hayat hikayesi o gün başladı. Kısa zamanda büyük işler başardı. İşte manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna uzanan azim dolu hikaye...
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Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
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