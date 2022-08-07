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Manavgat'ta tohumlar filizlendi! Yeşile hasret bölgede sevindiren gelişme

DHA
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Giriş: 07.08.2022 13:08
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 65 bin hektara yakın ormanın yok olduğu yangın sonrası Orman Bölge Müdürlüğü'nün fidan dikiminin yanı sıra, birçok alanda bitki türlerinden çıkan tohumlar filizlendi. Yeni bitki örtüsüyle, yaban hayatı da tekrar oluşmaya başladı.
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