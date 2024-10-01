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Manavgat'ta sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

Manavgat'ta sazlıkta çıkan yangın söndürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 15:44
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarındaki sazlıkta alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı yerde çok sayıda boş alkol kutusu olduğu gözlendi.
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