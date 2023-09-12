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Manavgat’ta orman yangını kontrol altına alındı! 1 hektar alan zarar gördü

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 15:25
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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