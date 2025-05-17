17 Mayıs 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Manavgat’da elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.