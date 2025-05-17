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Manavgat’da elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı

Manavgat’da elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.05.2025 11:53
Antalya’nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Manavgat’da elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı
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