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Manavgat yangınında evini kaybetmişti! Yeni evleriyle hayata sıfırdan başladılar

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 13:59
2021 yılında Manavgat'taki orman yangını, 10 sonra kontrol altına alınmıştı. 41 yaşındaki Hüseyin Çetin, o yangında hem evini hem de köyünü kaybetti. A Haber ekibinden Damla Karasu, Çetin'den hem bu süreçte yaşadıklarını dinledi hem de yeni evine konuk oldu.
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