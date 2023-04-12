Manavgat yangınında evini kaybetmişti! Yeni evleriyle hayata sıfırdan başladılar

2021 yılında Manavgat'taki orman yangını, 10 sonra kontrol altına alınmıştı. 41 yaşındaki Hüseyin Çetin, o yangında hem evini hem de köyünü kaybetti. A Haber ekibinden Damla Karasu, Çetin'den hem bu süreçte yaşadıklarını dinledi hem de yeni evine konuk oldu.

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