Manavda alışveriş yapan şahsa silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu’nda motosikletli iki saldırgan, cadde üzerindeki bir manavdan alışveriş yapan şahsa silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ateş açan şahısları yakalayarak gözaltına alırken, saldırının manavdan alışveriş yapan bir kişiye yönelik olduğu ortaya çıktı.