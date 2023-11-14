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“Mama veriyorum” demişti! Oğlu ihbar etti

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Giriş: 14.11.2023 14:27
Fatih Camii çevresinde son günlerde meydana gelen kedi ölümlerinin ardından yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyaya yayınlanan F.M.Ö. dün gözaltına alınmıştı. İfadesinde kedilere mama aldığını söyleyen F.M.Ö.'nün oğlu evlerinin üst katında 8 ölü kedi buldu. Yapılan çalışmalarda kedilerin darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.
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