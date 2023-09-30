30 Eylül 2023, Cumartesi
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Maltepe'de yangın paniği! AVM'den dumanlar yükseldi
Son dakika haberine göre Maltepe'de bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonrası yangın çok büyümeden söndürüldü.
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranın mutfak kısmında yangın çıktı.
Binadan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangından etkilenen olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.