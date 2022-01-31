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Maltepe’de tekmelerin yumrukların havada uçuştuğu yol verme kavgası kamerada

İHA
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Giriş: 31.01.2022 15:50
Maltepe’de D-100 kara yolunda otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışmasın tekme tokat kavga çıktı. Akan trafikte D-100 karayolu ringe dönüşürken, O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Maltepe'de D-100 karayolu Kadıköy istikameti Zümrütevler mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki iki otomobil sürücüsü araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdı. Bunun üzerine araçlarından inen sürücüler, sözlü olarak tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede otomobillerde bulunan iki grup arasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga sonucu D-100 karayolu ringe dönüşürken, sürücüler yolda buldukları taşları birbirine savurdu. Trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan yol verme kavgası, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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