26 Ocak 2022, Çarşamba
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Maltepe'de sokak buz pistine döndü; vatandaşlar yürümekte zorlandı
Maltepe'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı.