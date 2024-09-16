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Maltepe'de polisten şok asayiş denetimi

Maltepe'de polisten şok asayiş denetimi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 09:46
Maltepe'de polisin şok asayiş uygulaması kapsamında araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.
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