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Maltepe'de otomobilini kontrol ederken İETT otobüsüne çarptı, beyin kanaması geçirdi

İHA
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Giriş: 18.01.2022 12:42
Maltepe’de otomobilinde çıkan arızayı kontrol etmek için duran yaşlı adam, ayağa kalktığı sırada dengesini kaybederek yoldan geçen otobüse çarptı. Otobüsün savurduğu yaşlı adam olay yerinde beyin kanaması geçirdi. Ayrıca hastanede 2 gün yoğun bakımda kalan yaşlı adamın vücudunda kırıklar tespit edildi. Yaşlı adamın otobüse çarpıp yere savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İETT otobüsüne çarptı, beyin kanaması geçirdi
İETT otobüsüne çarptı, beyin kanaması geçirdi
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