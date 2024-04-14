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Maltepe'de otomobilin kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar kamerada

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Giriş: 14.04.2024 18:26
Maltepe'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki 2 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, otomobilin çarptığı kadın sürüklendi. Bacaklarından yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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