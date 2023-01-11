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Maltepe’de korkutan yangın! 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi

DHA
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Giriş: 11.01.2023 09:33
Maltepe'de bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 2 gecekonduya daha sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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