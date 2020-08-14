14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Maltepe'de kafeye silahlı baskın! Rastgele ateş açtılar...

Maltepe'de kafeye silahlı baskın! Rastgele ateş açtılar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2020 09:38
Güncelleme:14.08.2020 09:55
Maltepe'de önceki gün bir kafeye gelen silahlı grup rastgele sağa sola ateş etmiş, kafe çalışanlarını ve müşterileri darp ettikten sonra olay yerinden kaçmıştı. O anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganlar bir anda kafenin girişinde beliriyor ve önlerine geleni darp etmeye başlıyor. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, müşteriler koşarak dışarı çıkıyor. Ayrıca, bir kişi de elindeki sandalye ile cama vurarak kırmaya çalışıyor ve masaları tekmeliyor.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü gece yarısı sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, 8 kişilik silahlı bir grup kafeye gelerek, sağa sola rastgele ateş etti. Kafe çalışanlarını ve müşterileri darp eden grup yaya olarak olay yerinden kaçtı.

YENİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganlar bir anda kafenin girişinde beliriyor ve önlerine geleni darp etmeye başlıyorlar. Çevredeki vatandaşlar sağa sola kaçışırken, eline tabure alarak kafeye giren bir kişi de görüntülere yansıyor.

Sandalyelerin havada uçuştuğu mekanda müşterilerden bazıları koşarak dışarı çıkıyor. Ayrıca, bir kişi de eline aldığı sandalyeyi cama vurarak kırmaya çalışıyor ve masaları tekmeliyor.

Maltepe'de kafeye silahlı baskın!
Maltepe'de kafeye silahlı baskın!
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
İçişleri Bakanlığından eş zamanlı uygulama
Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti!
Eşini öldürmek için cezaevinden firar etti!
İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'de makilik alanda yangın
Kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...
Kadına saldırdı! Otomobilin üzerine çıkıp...
Maskesiz genç neye uğradığını şaşırdı
Maskesiz genç neye uğradığını şaşırdı
Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada
Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mucize ilaç diye çamaşır suyu!
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Mahalleyi savaş alanına çeviren kavga kamerada
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Kan dondurdu! 400 kilo kaldırırken...
Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi
Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi
Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi
Sucuğu yiyen kediyi tekmeledi
Daha Fazla Video Göster