Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Maltepe’de kaçak şekilde sigara ve alkol üretimi yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinin yetkilisi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet havalı tüfek, 444 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3 şişe sahte alkol ele geçirildi.