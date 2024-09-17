17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2024 12:16
Maltepe’de kaçak şekilde sigara ve alkol üretimi yapılan 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinin yetkilisi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet havalı tüfek, 444 paket bandrolsüz kaçak sigara, 3 şişe sahte alkol ele geçirildi.
Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu
Maltepe’de kaçak sigara ve alkol operasyonu
Gözler otopsi raporunda!
Gözler otopsi raporunda!
Narin cinayeti çocukları olumsuz etkiledi
Narin cinayeti çocukları olumsuz etkiledi
Köyde aynı bölgeye 3 defa yıldırım düştü
Köyde aynı bölgeye 3 defa yıldırım düştü
İzmir Körfezi nasıl temizlenecek?
İzmir Körfezi nasıl temizlenecek?
İspir’de sağanak yağış etkili oluyor
İspir’de sağanak yağış etkili oluyor
Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor
Zeugma Mozaik Müzesi gelenlerin akınına uğruyor
Polisin ’dur’ ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı
Diş tedavisinin uzamasına kızan vatandaş kliniği taradı
Diş tedavisinin uzamasına kızan vatandaş kliniği taradı
Rengarenk flamingolar mest ediyor
Rengarenk flamingolar mest ediyor
Makas atan sürücü kamerada
Makas atan sürücü kamerada
Narin cinayeti! Uzman isim: Şeytani planlar
Narin cinayeti! Uzman isim: Şeytani planlar
Daha Fazla Video Göster