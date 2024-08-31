31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Maltepe'de iş yerine silahlı saldırı! Saldırgan olayın ardından kaçtı

Maltepe'de iş yerine silahlı saldırı! Saldırgan olayın ardından kaçtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2024 01:10
Maltepe'de Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde saldırı meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde üzerindeki iş yerine bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silahlı saldırgan saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maltepe’de iş yerine silahlı saldırı!
Maltepe'de iş yerine silahlı saldırı!
Tek katlı ev alev alev yandı!
Tek katlı ev alev alev yandı!
Kocaeli’de toplu taşımaya Canlı bomba uyarısı!
Kocaeli'de toplu taşımaya "Canlı bomba" uyarısı!
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
Akrabalar arasındaki silahlı kavga kan döktü!
Akrabalar arasındaki silahlı kavga kan döktü!
Adana’da kopan kaya evin üzerine düştü!
Adana’da kopan kaya evin üzerine düştü!
Geçmişten gelen husumet kan akıttı!
Geçmişten gelen husumet kan akıttı!
Engelli asansörü 10 metreden zemine çakıldı!
Engelli asansörü 10 metreden zemine çakıldı!
Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada!
Minibüsün tavanında tehlikeli yolculuk kamerada!
Cuma namazı esnasında bıçaklandı!
Cuma namazı esnasında bıçaklandı!
Milyon dolarlık mega yat motoryatı ezip geçti!
Milyon dolarlık mega yat motoryatı ezip geçti!
Kontrolden çıkıp kafeye daldı!
Kontrolden çıkıp kafeye daldı!
Daha Fazla Video Göster