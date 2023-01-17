Maltepe'de İBB'ye halk ve esnaftan '400 gün' tepkisi

İBB'nin 400 günlük meydan düzenleme ihalesi tepki topluyor. İstanbul Maltepe’de uzun süredir devam eden alt geçit çalışmasının son aşaması, çalışma yüzünden işleri zayıflayan esnafa ikinci şoku yaşatıyor. İlçenin merkezi olduğu için her gün buradan geçmek zorunda olan binlerce insan da çözüm istiyor.